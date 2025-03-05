Apple лишила новый iPad очень приятной опции. Зачем — решительно непонятно

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Совсем недавно Apple представила обновленные планшеты iPad Air с диагональю 11 и 13 дюймов. Главным изменением стал свежий чип M3 вместо позапрошлогоднего M2 (который, впрочем, тоже всё еще хорош). Кроме того, для планшетов появилась обновленная клавиатура Magic Keyboard — теперь она с трекпадом, 14-клавишным функциональным рядом и новым алюминиевым шарниром.

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Однако есть и неприятный даунгрейд, и он коснулся 13-дюймовой модели iPad Air M3. В оригинальном планшете при перевороте его в горизонтальную ориентацию активировался аудиорежим 2x Bass для более эффектного просмотра кино. В свежей модели опция удалена — звук в альбомной и книжной ориентации не будет отличаться.

Air

По какой причине Apple лишила покупателей iPad Air 13 такой приятной фичи — загадка, никаких комментариев по этому поводу дано не было. Возможно, компания решила, что усиление баса в «среднебюджетном» планшете это слишком хорошо, и приберегла опцию для грядущих «прошек». 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2183
tellurian
Может в свежих прошивках вернут? Если много будут писать про это.
54 минуты назад
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