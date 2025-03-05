Apple лишила новый iPad очень приятной опции. Зачем — решительно непонятно

Фото: MacRumors
Совсем недавно Apple представила обновленные планшеты iPad Air с диагональю 11 и 13 дюймов. Главным изменением стал свежий чип M3 вместо позапрошлогоднего M2 (который, впрочем, тоже всё еще хорош). Кроме того, для планшетов появилась обновленная клавиатура Magic Keyboard — теперь она с трекпадом, 14-клавишным функциональным рядом и новым алюминиевым шарниром.
По какой причине Apple лишила покупателей iPad Air 13 такой приятной фичи — загадка, никаких комментариев по этому поводу дано не было. Возможно, компания решила, что усиление баса в «среднебюджетном» планшете это слишком хорошо, и приберегла опцию для грядущих «прошек».
Совсем недавно Apple представила обновленные планшеты iPad Air с диагональю 11 и 13 дюймов. Главным изменением стал свежий чип M3 вместо позапрошлогоднего M2 (который, впрочем, тоже всё еще хорош). Кроме того, для планшетов появилась обновленная клавиатура Magic Keyboard — теперь она с трекпадом, 14-клавишным функциональным рядом и новым алюминиевым шарниром.
По какой причине Apple лишила покупателей iPad Air 13 такой приятной фичи — загадка, никаких комментариев по этому поводу дано не было. Возможно, компания решила, что усиление баса в «среднебюджетном» планшете это слишком хорошо, и приберегла опцию для грядущих «прошек».
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