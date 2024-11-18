Apple лишила пользователей новых Mac с M4 очень важной функции







Некоторые покупатели новых компьютеров Mac на базе чипов M4 остались разочарованы из-за отсутствия очень важной функции для разработчиков и тестировщиков. Согласно сообщениям, эти девайсы не могут запускать виртуальные машины на старых версиях ОС вплоть до macOS Ventura 13.4. Некоторые покупатели новых компьютеров Mac на базе чипов M4 остались разочарованы из-за отсутствия очень важной функции для разработчиков и тестировщиков. Согласно сообщениям, эти девайсы не могут запускать виртуальные машины на старых версиях ОС вплоть до macOS Ventura 13.4. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

При попытке запустить виртуальную машину с более ранней версией macOS на Mac с M4 пользователи сталкиваются с чёрным экраном, а виртуальная машина полностью не загружается. Ограничение возникает во время ранних процессов загрузки ядра, на что указывает Activity Monitor, показывающий только одно активное виртуальное ядро. При этом пользователи выставляли под эти задачи несколько ядер. Судя по всему, сбой происходит до того, как ядро ​​виртуальной машины может инициализировать дополнительные ядра.Интересно, что на компьютерах с предыдущими поколениями чипов М-серии все виртуальные машины с macOS Monterey (12.0.1) и более старых версий работают адекватно.Такое ограничение может быть очень важным фактором при покупке нового Mac, особенно для разработчиков и тестировщиков ПО. Из-за этого им придётся либо оставаться на старых компьютерах (или держать под рукой Mac со старой macOS), либо убирать поддержку некоторых ОС в своих приложениях.Эксперты отмечают, что для исправления бага Apple потребуется выпустить обновлённые файлы IPSW для старых версий macOS. Однако такой шаг со стороны компании очень маловероятен.