Apple лишила пользователей новых Mac с M4 очень важной функции

Некоторые покупатели новых компьютеров Mac на базе чипов M4 остались разочарованы из-за отсутствия очень важной функции для разработчиков и тестировщиков. Согласно сообщениям, эти девайсы не могут запускать виртуальные машины на старых версиях ОС вплоть до macOS Ventura 13.4.
Интересно, что на компьютерах с предыдущими поколениями чипов М-серии все виртуальные машины с macOS Monterey (12.0.1) и более старых версий работают адекватно.
Такое ограничение может быть очень важным фактором при покупке нового Mac, особенно для разработчиков и тестировщиков ПО. Из-за этого им придётся либо оставаться на старых компьютерах (или держать под рукой Mac со старой macOS), либо убирать поддержку некоторых ОС в своих приложениях.
Эксперты отмечают, что для исправления бага Apple потребуется выпустить обновлённые файлы IPSW для старых версий macOS. Однако такой шаг со стороны компании очень маловероятен.