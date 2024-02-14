Apple лишилась важнейшего дизайнера «старой школы». Как теперь будут выглядеть айфоны и макбуки?

Олег

Барт Андре


Из Apple ушел Барт Андре — последний руководитель из дизайнерской команды Джони Айва. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, Барт Андре проработал в Apple более 30 лет, и немалую часть этого времени был старшим дизайнером. Это член «старой доброй» команды Джони Айва, ушедшего из компании несколько лет назад; Андре сотрудничал с Apple в течение такого же времени. По сути, именно с его участием и под его руководством создавались все современные продукты Apple, которые мы знаем и любим. Самого Барта мы тоже периодически видели во время ежегодных презентаций Apple. 

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После ухода Джони Айва дизайн-код «яблочных» устройств изменился заметно и практически сразу: айфоны и макбуки стали толще и массивнее, при этом их автономность повысилась. Случится ли что-то подобное с уходом Барта Андре на пенсию, пока неясно. В коллективе осталось еще трое из «старой гвардии» — Ричард Ховарт, Молли Андерсон и Дункан Керр. 

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Источник:
MacRumors
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2 часа назад в 16:04
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