Apple M3 Ultra — настоящий монстр производительности

Вместе с анонсом новых компьютеров компания Apple по-тихому анонсировала новый сверхмощный чип M3 Ultra. И несмотря на принадлежность к предыдущей линейки чипов, он получился намного производительнее любого процессора серии M4.
Чипсет M3 Ultra — самый быстрый чип для Mac из когда-либо выпущенных. Он состоит из ЦП с 32 ядрами (24 производительноых и 8 энергоэффективных), графического процессора с 80 ядрами и 32-ядерного Neural Engine. Это единственный чип Apple, который поддерживает до 512 ГБ объединённой оперативной памяти с пропускной способностью до 819 ГБ/с.
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