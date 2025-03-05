Apple M3 Ultra — настоящий монстр производительности

Фархад

M3 Ultra

Вместе с анонсом новых компьютеров компания Apple по-тихому анонсировала новый сверхмощный чип M3 Ultra. И несмотря на принадлежность к предыдущей линейки чипов, он получился намного производительнее любого процессора серии M4.

Чипсет M3 Ultra — самый быстрый чип для Mac из когда-либо выпущенных. Он состоит из ЦП с 32 ядрами (24 производительноых и 8 энергоэффективных), графического процессора с 80 ядрами и 32-ядерного Neural Engine. Это единственный чип Apple, который поддерживает до 512 ГБ объединённой оперативной памяти с пропускной способностью до 819 ГБ/с.

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Компания заявляет, что чип M3 Ultra в 1,5 раза быстрее чипа M2 Ultra и в 1,8 раза быстрее чипа M1 Ultra. Единственный минус — он доступен только в новом Mac Studio, топовая конфигурация которого обойдётся в $14 099.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+1351
Grealex
Для киностудий наверное не дорого и оправдано.
Вчера в 21:42
#
tellurian
+2190
tellurian Grealex
Такие вещи в основном берут те, кто зарабатывает деньги с его помощью. Единицы берут для понтов. В Останкино много таких.
Мне в целом и бесплатно не нужен. Будет стоять пылиться. Сколько вкладок в браузере можно будет открыть 😂😂😂
Вчера в 22:35
#
Asckel Wolf
0
Asckel Wolf
как по мне, это будет идеальная машина для обучения llm-моделей, кластер из двух топовых macstudio будет стоить как одна nvidia h100
2 часа назад в 00:55
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