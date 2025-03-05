Apple M3 Ultra — настоящий монстр производительности







Вместе с анонсом новых компьютеров компания

Вместе с анонсом новых компьютеров компания Apple по-тихому анонсировала новый сверхмощный чип M3 Ultra. И несмотря на принадлежность к предыдущей линейки чипов, он получился намного производительнее любого процессора серии M4.

Чипсет M3 Ultra — самый быстрый чип для Mac из когда-либо выпущенных. Он состоит из ЦП с 32 ядрами (24 производительноых и 8 энергоэффективных), графического процессора с 80 ядрами и 32-ядерного Neural Engine. Это единственный чип Apple, который поддерживает до 512 ГБ объединённой оперативной памяти с пропускной способностью до 819 ГБ/с. Чипсет M3 Ultra — самый быстрый чип для Mac из когда-либо выпущенных. Он состоит из ЦП с 32 ядрами (24 производительноых и 8 энергоэффективных), графического процессора с 80 ядрами и 32-ядерного Neural Engine. Это единственный чип Apple, который поддерживает до 512 ГБ объединённой оперативной памяти с пропускной способностью до 819 ГБ/с. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Компания заявляет, что чип M3 Ultra в 1,5 раза быстрее чипа M2 Ultra и в 1,8 раза быстрее чипа M1 Ultra. Единственный минус — он доступен только в новом Mac Studio, топовая конфигурация которого обойдётся в $14 099.