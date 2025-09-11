Apple максимально стыдно оправдалась за iPhone Air. Железный аргумент, возьмите на заметку



Зарубежные СМИ пригласили представителей Apple на интервью после презентации 9 сентября и задали неудобные вопросы о новинках. Подробности в «Газете.ру». Зарубежные СМИ пригласили представителей Apple на интервью после презентации 9 сентября и задали неудобные вопросы о новинках. Подробности в «Газете.ру». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мне нравится, что это сложный выбор», — сказала Андерсен.



Глава Apple Тим Кук зашел с другой стороны. Он обратил внимание, что iPhone Air отличается от других моделей по подаче, а значит поможет пользователю выразить индивидуальность:





«Когда что-то становится настолько неотъемлемой частью вашей личности, оно должно отражать ваш стиль», — Тим Кук.



Иными словами, представители Apple не признали объективных недостатков iPhone Air по сравнению с другими айфонами этого же поколения; они снова постарались «продать» слушателям образ жизни, а не просто смартфон.