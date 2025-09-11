Apple максимально стыдно оправдалась за iPhone Air. Железный аргумент, возьмите на заметку

Олег

Тим Кук


Зарубежные СМИ пригласили представителей Apple на интервью после презентации 9 сентября и задали неудобные вопросы о новинках. Подробности в «Газете.ру».

Ранее мы уже указывали на странности и нестыковки в самом мероприятии и новых гаджетах, особенно iPhone Air. Среди прочего, журналисты спросили, почему в этом смартфоне так много компромиссов при объективно высоком ценнике — всего один динамик, одна камера и скромная емкость аккумулятора. В ответ руководитель Apple по дизайну Молли Андерсен указала, что Air выберут те, для кого Pro Max слишком тяжел. Ее последующая фраза пригодится каждому из нас для непростых переговоров:

«Мне нравится, что это сложный выбор», — сказала Андерсен. 

Глава Apple Тим Кук зашел с другой стороны. Он обратил внимание, что iPhone Air отличается от других моделей по подаче, а значит поможет пользователю выразить индивидуальность:

«Когда что-то становится настолько неотъемлемой частью вашей личности, оно должно отражать ваш стиль», — Тим Кук. 

Иными словами, представители Apple не признали объективных недостатков iPhone Air по сравнению с другими айфонами этого же поколения; они снова постарались «продать» слушателям образ жизни, а не просто смартфон. 

4
Источник:
Lenta.ru
Apple внезапно огорчила всех, кто собирается купить прошлогодний iPhone 16 на скидках
Найден недостаток iPhone Air, о котором Apple молчит
Тим, где таблетки?! Apple показала нам вагон шлака и хочет за это много денег, но мы не поведемся

Adamaska
+144
Adamaska
Нет такого телефона iPhone 17 Air. Есть iPhone Air.
Сегодня в 16:43
#
Tigrolik
+832
Tigrolik
Это эйр. Типа тоньше и легче. Его нужно было сделать тоньше и легче. Тупой вопрос короче.
Сегодня в 16:46
#
+56
Gabriel
Если не углубляться в рассуждения и технические характеристики с компромиссами, то iPhone Air в своей основе создавался прежде всего как модный аксессуар.
Основная аудитория женщины разных возрастных групп.
Женщины самая благодарная покупательская аудитория, они выбирают опираясь не на характеристики и качества , а на эмоциях и тактильных ощущениях.
Молодые люди тоже купят, скорее осознанно и не многие.
Сегодня в 16:53
#
kardigan
+4170
kardigan Gabriel
Прям в точку🤝👍
Сегодня в 16:57
#