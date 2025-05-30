Apple метит в гейминг: чего ждать от нового приложения Игры в iOS 26?







Компания Компания Apple готовит запуск нового системного приложения «Игры», которое дебютирует осенью 2025 года с выходом iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и tvOS 26. По данным портала 9to5Mac, оно станет единым хабом для запуска всех игр — будь то из App Store, Apple Arcade или загруженные извне. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По сути, это будет аналог приложения Apple TV, но только для игр. Скорее всего, внутри будет разделение на установленные тайтлы и витрину доступных проектов. При этом прогресс будет учитываться на всех подключённых к аккаунту устройствах.Второе направление, на которе Apple делает ставку — редакторский контент: подборки, рецензии, промо, свежие релизы и ожидаемые новинки будут теперь собраны прямо внутри приложения «Игры». Сейчас это есть во вкладках App Store. Новый подход должен усилить вовлечённость и помочь продвигать новые тайтлы.Третья крупная функция — интеграция Game Center. Таблицы лидеров, достижения, активность друзей и другие социальные фишки вернутся в более удобном и расширенном виде. Всё это уместится в одном интерфейсе и, вероятно, заменит остатки старой системы.Согласитесь, что в текущем виде у игрового сервиса Apple не особо много шансов на выживание. Всё потому, что сами игры нужно искать в App Store, причём часть из них в Apple Arcade, а другая — в основном магазине, прогресс нужно отслеживать через Game Center, а скачанные тайтлы раскиданы по рабочим столам. Возможно, унификация поможет Apple прокачать свой сервис и вывести мобильный гейминг на новый уровень.