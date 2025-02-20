Apple мощно прокачает связь и автономность во всех моделях iPhone 17

Фархад

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился в сервисе микроблогов X новыми подробностями об улучшениях в архитектуре iPhone 17.

По словам инсайдера, Apple использует собственный чип Wi-Fi во всех будущих моделях серии iPhone 17. Переход на эти компоненты «улучшит подключение между устройствами», а также позволит Apple снизить расходы. Скорее всего, это также положительно отразится на автономности устройств, как это реализовано в iPhone 16e с помощью фирменного модема C1.

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Напомним, все текущие модели iPhone оснащены комбинированным чипом Wi-Fi и Bluetooth от Broadcom, но Куо заверяет, что Apple оснастит почти все свои продукты собственным чипом Wi-Fi в течение трёх лет.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

samOsebe
+603
samOsebe
..и вновь продолжается бой. Так же и то же здесь писали и про 14, 15 и 16.
Сегодня в 07:01
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tellurian
+2151
tellurian samOsebe
Тут новый чип и будут другие данные. Как выпустят надо будет подождать первые тесты и обзоры.
час назад в 08:50
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