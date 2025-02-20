Apple мощно прокачает связь и автономность во всех моделях iPhone 17

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился в сервисе микроблогов X новыми подробностями об улучшениях в архитектуре iPhone 17.
По словам инсайдера, Apple использует собственный чип Wi-Fi во всех будущих моделях серии iPhone 17. Переход на эти компоненты «улучшит подключение между устройствами», а также позволит Apple снизить расходы. Скорее всего, это также положительно отразится на автономности устройств, как это реализовано в iPhone 16e с помощью фирменного модема C1.
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