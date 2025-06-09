Apple мощно прокачала AirPods в iOS 26







Вместе с iOS 26 компания Apple представила обновления для наушников AirPods: теперь они поддерживают запись звука студийного качества и могут удалённо управлять камерой iPhone или iPad. Вместе с iOS 26 компания Apple представила обновления для наушников AirPods: теперь они поддерживают запись звука студийного качества и могут удалённо управлять камерой iPhone или iPad. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Новые функции рассчитаны на создателей контента, поскольку позволяют запускать и останавливать запись видео нажатием на ножку наушников, а также записывать вокал или интервью в высоком качестве прямо на ходу.Функция студийной записи использует чип H2, направленные микрофоны и алгоритмы изоляции голоса, улучшая качество речи даже в шумной обстановке. Это особенно полезно для звонков через iPhone, FaceTime и любые приложения с CallKit. Функция уже работает с приложениями «Камера», «Диктофон», «Сообщения», Webex и сторонними приложениями для записи и видео.Для запуска съёмки на расстоянии достаточно нажать и удерживать ножку AirPods, а затем снова нажать, чтобы остановить запись. Это идеально подходит для блогеров и всех, кто снимает себя с синхронным звуком.Нововведения доступны только на моделях AirPods 4, AirPods 4 с ANC и AirPods Pro 2. Разумеется, для их работы нужен iPhone с iOS 26 или iPad на iPadOS 26.