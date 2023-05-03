Apple может лишиться 160 миллиардов рублей из-за истории 6-летней давности

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В Апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне подан иск коллективный иск к компании Apple. Истцы недовольны замедлением айфонов и требуют компенсацию общим размером 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов США или 160 миллиардов рублей).



Подачу иска инициировал Джастин Гутман, представляющий интересы граждан США. Он утверждает, что компания Apple замедлила работу смартфонов, выпустив для этого обновление ПО. И действительно, в 2017 году был выпущен патч, снижающий производительность процессора на некоторых моделях iPhone при обнаружении снижения ёмкости аккумулятора. Как объясняла Apple, процессор работал примерно на 10% медленнее, но это позволяло избежать аварийного выключения устройства.



Замедление происходило скрыто, компания Apple не рассказала об этой особенности патча, за что ей пришлось извиняться. Позже был выпущен ещё один апдейт, он добавлял в настройки опцию, позволяющую отказаться от замедления и сохранить высокую производительность в ущерб стабильности работы устройства. Кроме того, Apple снизила стоимость внегарантийной замены аккумулятора у некоторых устройств.



Гутман ссылается на то, что в 2020 году в США было рассмотрено аналогичное дело, и Apple согласилась выплатить 900 миллионов долларов, которые были разделены между 25 миллионами пострадавших пользователей линеек iPhone 6 и 6s. Юристы Apple попросили суд отклонить иск. Они сослались на то, что истцам не был причинён какой-либо ущерб, а кроме того — они знали о том, что смартфон может замедляться, имели возможность заменить аккумулятор, чтобы этого не происходило, или отключить замедление в настройках.



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