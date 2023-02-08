Apple хочет отказаться от Dynamic Island в будущем iPhone

Компания Apple разрабатывает способ отказаться от любых вырезов в экране в будущих моделях iPhone. Об этом сообщает профильный ресурс PatentlyApple.Согласно источнику, в базе технологических патентов обнаружен документ, зарегистрированный Apple. Он содержит описание технологии, которая позволит отказаться от любых вырезов в дисплее, в том числе от «моноброви» и Dynamic Island.На самом деле вариант здесь лишь один — размещение датчиков под дисплеем. И патент описывает как раз такой метод. В нем говорится, чтоИными словами, Apple подумывает впервые отказаться от цельного модуля Face ID, совмещенного с фронтальной камерой и датчиками света и приближения. Вместо этого все перечисленные элементы могут быть «разбросаны» по всей площади дисплея, и работать сквозь матрицу. Сама матрица при этом не будет прозрачной по всей площади — компания предусмотрит отдельные области, в которых не будет подложки; там разместятся все необходимые элементы.Мы уже знаем, что подэкранные датчики не отличаются высокой скоростью работы, а фронтальная камера под матрицей довольно плохо снимает. Патент описывает решение этих проблем: в момент срабатывания датчиков прозрачная область экрана над ними будет формироваться в вырезы или выемки без активного изображения.Любопытно, что патент не ограничивается только смартфонами. Согласно ему, описанная технология может применяться на iPad, Mac, Apple Watch, проекционном дисплее для авто и в будущей гарнитуре AR/VR.