Apple может отложить свою флагманскую новинку до лучших времен



Компания Apple может отложить выпуск своего инновационного продукта из-за внутренних проблем. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайды.



Согласно источнику, новыми подробностями о планах Apple поделился известный инсайдер Минг-Чи Куо. Ранее он уже сообщал, что выпуск первой «яблочной» AR/VR-гарнитуры намечен на первую половину 2023 года, и даже ходили слухи, что девайс выйдет уже весной. Но похоже, что этого всё же не произойдет.



Минг-Чи Куо говорит, что из-за каких-то внутренних нестыковок Apple не успеет запустить массовое производство своей гарнитуры дополненной реальности к 2023 году; в первой половине следующего года получится лишь наладить поставки запчастей. Это значит, что готовый продукт Apple получит не раньше конца 2023-го; а представлять весной устройство, которое начнет продаваться лишь спустя 6-8 месяцев просто невыгодно.



Куо считает, что Apple постарается наладить производство как можно скорее, чтобы провести релиз AR/VR-гарнитуры на WWDC 2023 и осенью запустить его в массовую продажу. Однако не исключено, что уложиться в эти сроки не получится, и запуск новинки снова будет перенесен.



Минг-Чи Куо ничего не пишет о причинах смещения сроков. Возможно, всё дело в нынешних беспорядках в Китае и вынужденном «переезде» производства девайсов Apple в Индию и Вьетнам.

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