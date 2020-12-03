





У Apple выдался довольно напряженный осенний сезон в связи с тремя мероприятиями. Стало известно, что компания может анонсировать еще один продукт в этом году. Об этом сообщает сайт Macrumors со ссылкой на внутреннюю служебную записку от надежного источника.Apple сообщила поставщикам, что на вторник 8 декабря запланированы изменения, связанные с AppleCare. Компания посоветовала техническим специалистам подготовиться к выпуску новых товарных позиций, а также новым/обновленным описаниям продуктов.Apple рассылала подобные служебные записки перед несколькими предыдущими анонсами устройств. Вскоре после объявления о презентации iPhone 12 в этом году, купертиновцы посоветовали техническим специалистам подготовиться к таким же изменениям, связанным с AppleCare, включая выход новых позиций и обновление описаний и стоимости.Маловероятно, что Apple проведет еще одно мероприятие в этом году. Скорее всего, если и будет представлен новый продукт, то компания сделает это с помощью рассылки пресс-релизов и анонса на своем сайте. В прошлом месяце инсайдер L0vetodream сообщал в своем твиттере, что будет рождественский сюрприз от Apple, но пока остается неясным, какие продукты могут быть анонсированы на следующей неделе.