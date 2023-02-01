Apple может увеличить диагональ экрана и габариты следующих Apple Watch Ultra

Компания Apple планирует увеличить экран следующего поколения Apple Watch Ultra на 10%. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.Новый инсайд подтверждает информацию, которую ранее озвучил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу. Предполагается, что новые Apple Watch Ultra будут оснащены 2,1-дюймовым дисплеем microLED и выйдут в 2024 году. Для сравнения текущая модель флагманских смарт-часов получила 1,93-дюймовый экран.Вероятно, новинка также станет первым носимым устройством Apple с размером корпуса более 50 мм.Интересно, что об обновлении Apple Watch Ultra в 2023 году пока нет никакой информации. Возможно, в этом году компания вовсе пропустит апгрейд этой модели.