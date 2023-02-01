Apple может увеличить диагональ экрана и габариты следующих Apple Watch Ultra

Фархад

Apple Watch Ultra

Компания Apple планирует увеличить экран следующего поколения Apple Watch Ultra на 10%. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.

Новый инсайд подтверждает информацию, которую ранее озвучил аналитик Haitong International Securities Джефф Пу. Предполагается, что новые Apple Watch Ultra будут оснащены 2,1-дюймовым дисплеем microLED и выйдут в 2024 году. Для сравнения текущая модель флагманских смарт-часов получила 1,93-дюймовый экран.

Вероятно, новинка также станет первым носимым устройством Apple с размером корпуса более 50 мм.

Интересно, что об обновлении Apple Watch Ultra в 2023 году пока нет никакой информации. Возможно, в этом году компания вовсе пропустит апгрейд этой модели.

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Похоже, Apple разрабатывает вовсе не складной iPad, а нечто гораздо большее
Apple готовит необычную замену iPad. Что мы знаем об этом устройстве?
Похоже, складной iPad будет именно таким
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже
Тысячи смарт-часов Galaxy Watch по всему миру выключились и больше не включились

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+5003
tellurian
Эти уже для многих на пределе.
Как по мне, это будет перебор.
час назад в 20:26
#
+905
Grealex
Перебор из-за громоздкого корпуса. Если бы они его как-то поаккуратнее сделали, было бы самое то.
час назад в 20:40
#
Купить рекламу