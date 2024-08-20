Apple Music раздает подписку бесплатно

Олег

Apple Music


Компания Apple начала промо-акцию для новых пользователей с целью привлечь их к своему стриминг-сервису. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, подписка на музыкальный стриминг Apple Musiс теперь доступна бесплатно на первые три месяца всем, у кого её раньше никогда не было. Обычно для ознакомления дается всего 1 месяц, так что сейчас бесплатный период увеличен в три раза.

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Акция действует для всех Apple ID, которые ранее не подключали Apple Music. Она продлится до 23 сентября 2024 года, так что стоит поторопиться, если вы давно хотели попробовать стриминг от Apple. Найти спецпредложение можно внутри приложения сервиса. Учтите, что недавно компания урезала сервис для пользователей из России. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Anatoly076
+265
Anatoly076
Да бросьте это вы? При активации нового афони 3 месяца у меня было. Купил ушки про 2 еще пол года предлагали! Походу не знают под каким соусом сервисы толкать?! 🤔
36 минут назад
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