Apple Music раздает подписку бесплатно



Компания Apple начала промо-акцию для новых пользователей с целью привлечь их к своему стриминг-сервису. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, подписка на музыкальный стриминг Apple Musiс теперь доступна бесплатно на первые три месяца всем, у кого её раньше никогда не было. Обычно для ознакомления дается всего 1 месяц, так что сейчас бесплатный период увеличен в три раза.







Акция действует для всех Apple ID, которые ранее не подключали Apple Music. Она продлится до 23 сентября 2024 года, так что стоит поторопиться, если вы давно хотели попробовать стриминг от Apple. Найти спецпредложение можно внутри приложения сервиса. Учтите, что недавно компания Акция действует для всех Apple ID, которые ранее не подключали Apple Music. Она продлится до 23 сентября 2024 года, так что стоит поторопиться, если вы давно хотели попробовать стриминг от Apple. Найти спецпредложение можно внутри приложения сервиса. Учтите, что недавно компания урезала сервис для пользователей из России.