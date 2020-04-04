По последним данным в 2019 году число подписчиков у потоковых сервисов выросло на 32% по сравнению с показателями 2018 года. Информацию предоставила компания Counerpoint Research.
Spotify до сих пор удерживает лидерские позиции с долей рынка 31%, в то время как Apple вырвалась на второе место с долей 24%. База подписчиков сервиса Apple Music выросла примерно на 36% в годовом исчислении.
«Spotify удерживал лидирующие позиции благодаря маркетинговой активности с тремя бесплатными месяцами подписки Premium и эксклюзивному контенту. Технологические гиганты, такие как Amazon, Apple и Google начали фокусироваться на стриминговых музыкальных сервисах, они имеют в своем распоряжении достаточно средств для конкуренции со Spotify. Apple Music активно вносит улучшения в свое приложение, среди которых ночной режим, кураторские плейлисты и прочее. Amazon пробует музыку без потерь и пытается конкурировать в собственной нише с Tidal», — сообщается в отчете Counerpoint Research.
Более 80 процентов от общего дохода потоковых сервисов было получено от платных подписок, а остальные 20 — от рекламы и партнёрских отношений с брендами и телекоммуникационными компаниями. Counerpoint Research полагает, что онлайн-подписки на потоковую музыку будут расти более чем на 25 процентов в годовом исчислении и превысят 450 миллионов подписок к концу 2020 года.
Apple последний раз делилась конкретным количеством подписчиков сервиса Apple Music в июне 2019 года, объявив, что достигла 60 миллионов пользователей. С наибольшей вероятностью можно сказать, что это число сейчас немного выше, но компания пока не предоставила каких-либо официальных данных.
Spotify до сих пор удерживает лидерские позиции с долей рынка 31%, в то время как Apple вырвалась на второе место с долей 24%. База подписчиков сервиса Apple Music выросла примерно на 36% в годовом исчислении.
«Spotify удерживал лидирующие позиции благодаря маркетинговой активности с тремя бесплатными месяцами подписки Premium и эксклюзивному контенту. Технологические гиганты, такие как Amazon, Apple и Google начали фокусироваться на стриминговых музыкальных сервисах, они имеют в своем распоряжении достаточно средств для конкуренции со Spotify. Apple Music активно вносит улучшения в свое приложение, среди которых ночной режим, кураторские плейлисты и прочее. Amazon пробует музыку без потерь и пытается конкурировать в собственной нише с Tidal», — сообщается в отчете Counerpoint Research.
Более 80 процентов от общего дохода потоковых сервисов было получено от платных подписок, а остальные 20 — от рекламы и партнёрских отношений с брендами и телекоммуникационными компаниями. Counerpoint Research полагает, что онлайн-подписки на потоковую музыку будут расти более чем на 25 процентов в годовом исчислении и превысят 450 миллионов подписок к концу 2020 года.
Apple последний раз делилась конкретным количеством подписчиков сервиса Apple Music в июне 2019 года, объявив, что достигла 60 миллионов пользователей. С наибольшей вероятностью можно сказать, что это число сейчас немного выше, но компания пока не предоставила каких-либо официальных данных.
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О всех кучей или только о тех кто платит.
Под кучей я имею ввиду тех кто платит и тех кто на пробном периоде.
Например, прямо в статье же говорится, за счет чего в том числе держится в подсчете лидер:
«Talking about the top performers, Kumar added, “Spotify maintained its top spot with the help of promotional activities like free Spotify Premium for three months, price cuts, customized campaigns like Spotify and a focus on exclusive content.»
За бесплатный трехмесячный пробник))
А симку можно раз в полгода и новую купить за 100 рублей)
Или из бюджета по повышению лояльности абонентов...