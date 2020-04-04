Apple Music

По последним данным в 2019 году число подписчиков у потоковых сервисов выросло на 32% по сравнению с показателями 2018 года. Информацию предоставила компания Counerpoint Research.

Spotify до сих пор удерживает лидерские позиции с долей рынка 31%, в то время как Apple вырвалась на второе место с долей 24%. База подписчиков сервиса Apple Music выросла примерно на 36% в годовом исчислении.

Сервисы

«Spotify удерживал лидирующие позиции благодаря маркетинговой активности с тремя бесплатными месяцами подписки Premium и эксклюзивному контенту. Технологические гиганты, такие как Amazon, Apple и Google начали фокусироваться на стриминговых музыкальных сервисах, они имеют в своем распоряжении достаточно средств для конкуренции со Spotify. Apple Music активно вносит улучшения в свое приложение, среди которых ночной режим, кураторские плейлисты и прочее. Amazon пробует музыку без потерь и пытается конкурировать в собственной нише с Tidal», — сообщается в отчете Counerpoint Research.

Более 80 процентов от общего дохода потоковых сервисов было получено от платных подписок, а остальные 20 — от рекламы и партнёрских отношений с брендами и телекоммуникационными компаниями. Counerpoint Research полагает, что онлайн-подписки на потоковую музыку будут расти более чем на 25 процентов в годовом исчислении и превысят 450 миллионов подписок к концу 2020 года.

Apple последний раз делилась конкретным количеством подписчиков сервиса Apple Music в июне 2019 года, объявив, что достигла 60 миллионов пользователей. С наибольшей вероятностью можно сказать, что это число сейчас немного выше, но компания пока не предоставила каких-либо официальных данных.



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Источник:

Macrumors Macrumors

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