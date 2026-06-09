Apple Music в iOS 27 мощно прокачали: новый дизайн, умные переходы и многое другое

В iOS 27 Apple изменила утилиту Apple Music, добавив визуальные и технические улучшения, которые делают сервис быстрее и удобнее. Основной акцент сделан на обновлённом интерфейсе и более глубокой интеграции с системными ИИ-возможностями.Одно из самых заметных изменений — обновлённая страница исполнителя. Теперь там более выражена кнопка случайного воспроизведения, изменено отображение имени артиста и улучшена структура элементов интерфейса. Страницы альбомов также получат изменения в будущих бета-версиях.Функция AutoMix получила апгрейд алгоритмов. Система, использующая анализ тональности и темпа треков, стала точнее формировать переходы между песнями, делая их более плавными. При этом классический Crossfade остаётся доступным для тех, кто предпочитает более простой переход.Помимо этого, Apple подтянула производительность Apple Music. Теперь приложение быстрее открывает экран «Сейчас воспроизводится», ускоряет запуск потокового воспроизведения и повышает общую отзывчивость. Также заявлено улучшение стабильности потоковой передачи, что должно снизить количество обрывов и пауз при нестабильном интернете.Отдельно Apple Music теперь работает с новой Siri в iOS 27. Пользователи смогут задавать контекстные команды в естественной форме — например, запросить информацию об исполнителе и сразу запустить конкретные треки или подборки без ручной навигации по приложению, но не на русском языке.