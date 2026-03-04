Top.Mail.Ru

Apple начала блокировать аккаунты на iPhone российских депутатов

Олег


Компания Apple перешла к блокировкам аккаунтов подсанкционных политиков в РФ. Об этом пишут «Ведомости». 

Согласно источнику, это кульминация процесса блокировок, который начался в феврале — мы об этом рассказывали. Тогда Apple замораживала Apple ID некоторых россиян, который считала причастными к санкциям, после чего просила у них предоставить документы для подтверждения. Теперь же блокировки добрались до российских чиновников. 

Сообщается, что о блокировках депутаты предпочитают говорить анонимно — единственным чиновником, публично признавшим ограничения со стороны Apple, стал Дмитрий Рогозин. При этом Виталий Милонов, совсем недавно купивший оранжевый iPhone 17 Pro, ответил СМИ, что это «плохой» смартфон и аккаунта Apple у него нет. 

В письмах Apple к депутатам обычно сообщается, что данные личности «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства». Чтобы решить проблему, пользователю предлагается подтвердить личность с помощью копии паспорта — что никак не поможет снять блок, если данные действительно совпадают с санкционными списками. 

Впрочем, никто не запрещает заблокированным пользователям создать новый аккаунт с другим именем или псевдонимом и продолжить пользоваться iPhone. 
