Apple создала команду, которая занимается выявлением и удалением объявлений о продаже нелегальных копий продукции в Instagram. В прошлом году компания обнаружила и сняла более миллиона объявлений о торговле контрафактом, в том числе подделками AirPods Pro и копиями аксессуаров MagSafe.
Представитель Apple рассказал, что в компании существует специальная команда экспертов, которая сотрудничает с правоохранительными органами, легальными продавцами в соцсетях и сайтами электронных продаж по всему миру. По его словам, поддельная продукция может причинить серьезный физический вред покупателям, а также наносит ущерб репутации Apple. Сотрудники компании отслеживают объявления о продаже контрафакта, чтобы подавать жалобы и удалять такие предложения из рекламной сети.
Компания Ghost Data Team провела собственное исследование на тему продажи контрафактной «продукции Apple». Она обнаружила, что нарушители пользуются услугами нелегальных китайских фабрик для закупки, а потом открыто размещают объявления о розничной продаже в рекламной сети Facebook — таким образом предложения подделок появляются по всему интернету, в том числе в соцсетях типа Instagram и самого Facebook. Среди таких товаров — наушники AirPods, Lightning и MagSafe-аксессуары, аккумуляторы для iPhone и адаптеры питания. Самыми популярными оказались AirPods Pro по цене $25, что в 10 раз дешевле оригинального товара, и зарядное устройство MagSafe за $5,5 вместо $38. К слову, один из таких адаптеров, купленный в Instagram, взорвался дома у Андреа Строппа, сотрудника Ghost Data Team — это спровоцировало их начать расследование. По его словам, результаты их работы ясно показывают «успехи» Instagram и Facebook по борьбе с нелегальной торговлей на их площадках — он считает, что компания просто не желает предпринимать достаточно мер для защиты как бизнеса, так и его клиентов.
Представитель Facebook заявил, что покупка и продажа нелегальных товаров в Instagram нарушает политику компании.
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