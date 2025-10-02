Apple начала интеграцию Telegram в свою экосистему



Компания Apple тестирует новый способ доставки одноразовых кодов для входа в Apple ID. Об этом пишет iPhones.

Согласно источнику, получить код авторизации прямо в Telegram журналистам удалось лишь однажды случайно, и повторить это не удалось. Однако в мессенджере появился официальный бот @VerificationCodes, а ранее Telegram запустил сервис Gateway, который дает возможность компаниям отправлять одноразовые коды на платной основе.Сама Apple пока не делала никаких заявлений; скорее всего, получение кода для Apple ID в Telegram является признаком процесса тестирования и интеграции мессенджера.