Apple начала интеграцию Telegram в свою экосистему

Олег

Telegram


Компания Apple тестирует новый способ доставки одноразовых кодов для входа в Apple ID. Об этом пишет iPhones.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, получить код авторизации прямо в Telegram журналистам удалось лишь однажды случайно, и повторить это не удалось. Однако в мессенджере появился официальный бот @VerificationCodes, а ранее Telegram запустил сервис Gateway, который дает возможность компаниям отправлять одноразовые коды на платной основе.

Сама Apple пока не делала никаких заявлений; скорее всего, получение кода для Apple ID в Telegram является признаком процесса тестирования и интеграции мессенджера. 

6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
iphones
Cсылки по теме:
В обход Дурова: засекреченная операция США по взлому Telegram
Как добавить музыку в профиль Telegram
Как войти в Telegram с компьютера — подробная инструкция для Web и Desktop

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии