Apple начала массово блокировать блогеров за утечки iPhone 18 Pro

На днях индийского партнера Apple по производству гаджетов взломали, после чего в сеть попали видео с тестами новых iPhone. Куку, судя по всему, это не понравилось, что компания активно начала бороться с распространением новых утечек, связанных с iPhone 18 Pro.В соцсетях появились ролики, на которых якобы запечатлены испытания смартфона на падение, однако вскоре публикации начали исчезать. Несколько постов были удалены, а следом аккаунт инсайдера и блогера Эвана Бласса (первый опубликовал видео) отлетел в бан. Также Apple заблокировала несколько других учетных записей в разных соцсетях.На опубликованных кадрах можно было увидеть iPhone 18 Pro в серебристом цвете с обновленным дизайном задней панели и более крупным блоком камер. По слухам, объективы стали заметно сильнее выступать над корпусом, а логотип Apple получил новое зеркальное покрытие.Сам же инсайдер Эван Бласс в шоке — он заявил, что «Apple удалось сделать то, чего Samsung раньше добиться не могла». Речь идёт о моментальной остановке распространения утечек.Появление видео связывают с недавней кибератакой на индийскую Tata Electronics — одного из ключевых производственных партнеров Apple. По данным Reuters, злоумышленники получили доступ к внутренним документам Apple, информации о компонентах, кодовым названиям устройств и фотографиям iPhone 18 Pro во время испытаний на прочность.