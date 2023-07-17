Apple начала отходить от традиции, за которую её уважали и фанаты и критики

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Компания Apple планомерно сокращает срок поддержки компьютеров Mac. Постепенный сдвиг в меньшую сторону можно заметить в последние пару лет.



Если обратить внимание на более старые модели Mac — например, 2010-2014 модельных годов — то чаще всего они получали обновления macOS в течение 7-8 лет. Например, MacBook Air 2010 в последний раз обновился на macOS High Sierra, которая вышла в 2017 году — то есть, в течение 7 лет он получал свежие macOS. После завершающего апдейта для старых Mac обычно в течение еще двух лет выходят патчи безопасности.





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Однако в последние годы ситуация меняется в худшую сторону. Например,



Это беспрецедентно малые цифры, и они не могут не огорчать фанатов Apple. Компания всегда славилась длительностью программной поддержки своих устройств, с этим не спорили даже критики бренда. Но теперь данное преимущество постепенно уменьшается. Есть вероятность, что с переходом на ARM-чипы Silicon M компания захочет вовсе перевести Mac на пятилетний цикл в соответствии с циклом поддержки iPhone и iPad, чтобы снизить расходы и унифицировать условия получения свежего ПО для всех девайсов. Однако в последние годы ситуация меняется в худшую сторону. Например, в 2022 году macOS Ventura не получили модели MacBook Pro 2016 года и MacBook Air 2017 года — то есть, они обновлялись всего 6 и 5 лет соответственно. В 2023-м возникла похожая ситуация : MacBook Pro 2017 года оказался «за бортом», что означает для него всего 5 лет обновлений macOS.Это беспрецедентно малые цифры, и они не могут не огорчать фанатов Apple. Компания всегда славилась длительностью программной поддержки своих устройств, с этим не спорили даже критики бренда. Но теперь данное преимущество постепенно уменьшается. Есть вероятность, что с переходом на ARM-чипы Silicon M компания захочет вовсе перевести Mac на пятилетний цикл в соответствии с циклом поддержки iPhone и iPad, чтобы снизить расходы и унифицировать условия получения свежего ПО для всех девайсов.