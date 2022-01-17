Apple, Likee и Viber частично выполнили требования так называемого «закона о приземлении». Первые две компании зарегистрировали на сайте Роскомнадзора личные кабинеты и разместили на своих ресурсах форму для приёма обращений российских пользователей. Не исполнено только требование зарегистрировать в России юрлица, от которых Роскомнадзор будет требовать соблюдение российского законодательства.

Viber, напротив, имеет юрлицо в России (хотя это не указано в карточке сервиса на сайте Роскомнадзора), но пока не разместил у себя форму для приёма обращений от россиян.

Форма обратной связи реализуется компаниями по-разному. Например, сервис Likee добавил в нижнюю часть главной страницы ссылку на гугл-форму, а на сайте Apple в разделе «Помощь и техническая поддержка» для каждого пользователя генерируется уникальная ссылка с формой для обращения. Не исключено, что Роскомнадзор будет проверять, как компании работают с обращениями россиян и какие действия предпринимают для решения тех или иных вопросов.



В перечень, на который распространяется «закон о приземлении», помимо Apple, Viber и Likee, включены ещё десять иностранных компаний: Google, Meta (экс-Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme (соцсеть Likee), Discord, Pinterest, Spotify и Twitch. Они пока никак не отреагировали на требования Роскомнадзора в рамках этого закона. 



При несоблюдении «закона о приземлении» компаниям в худшем случае грозит частичная или полная блокировка её ресурсов на территории России. До блокировки предусмотрены более мягкие меры воздействия: исключение ссылок на ресурсы компании из поисковой выдачи и запрет на размещение рекламы, приёма платежей и сбора персональных данных.


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