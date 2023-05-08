Apple начала продавать MacBook Pro с M2 Pro по сниженной цене. Что не так с этими ноутбуками?
Фархад Усманов —
Компания Apple начала продавать официально восстановленные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max, которые вышли только в начале этого года.
Пересобранные новинки со статусом Refurbished доступны в американском онлайн-магазине компании. Покупатели могут сэкономить примерно 15% от стоимости нового устройства. Например, базовый 14-дюймовый ноутбук с чипом M2 Pro (10 ядер ЦП/16 графических ядер) и 16/512 ГБ памяти обойдётся в $1699 вместо $1999. В зависимости от конфигурации скидка составит от $300 до $530.
Стоит отметить, что все официально восстановленные устройства поставляются с новыми корпусами, аккумуляторами и комплектными аксессуарами. Кроме того, на них распространяется стандартная годовая гарантия Apple, как и на все новые гаджеты. Такие девайсы поставляются в белых коробках без изображения MacBook с надписью Apple Certified Pre-Owned в нижней части.
Вполне вероятно, что в ближайшее время официально восстановленные MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max завезут в Россию по «серому» или параллельному импорту.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia