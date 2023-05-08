Apple начала продавать MacBook Pro с M2 Pro по сниженной цене. Что не так с этими ноутбуками?

Фархад
Apple MBPro

Компания Apple начала продавать официально восстановленные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max, которые вышли только в начале этого года.

Пересобранные новинки со статусом Refurbished доступны в американском онлайн-магазине компании. Покупатели могут сэкономить примерно 15% от стоимости нового устройства. Например, базовый 14-дюймовый ноутбук с чипом M2 Pro (10 ядер ЦП/16 графических ядер) и 16/512 ГБ памяти обойдётся в $1699 вместо $1999. В зависимости от конфигурации скидка составит от $300 до $530.

MacBook Pro 2023

Стоит отметить, что все официально восстановленные устройства поставляются с новыми корпусами, аккумуляторами и комплектными аксессуарами. Кроме того, на них распространяется стандартная годовая гарантия Apple, как и на все новые гаджеты. Такие девайсы поставляются в белых коробках без изображения MacBook с надписью Apple Certified Pre-Owned в нижней части.

Вполне вероятно, что в ближайшее время официально восстановленные MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max завезут в Россию по «серому» или параллельному импорту.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+502
Dmitriy
Походу народ уже понял, что эти ноуты только как интернет-девайсы стали, а это функционал планшетов и мобил, вот и сдают их массово...
час назад в 00:12
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