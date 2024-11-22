Apple начала продавать удешевлённые iPad по $300

Компания Apple начала продавать официально восстановленные модели iPad 10-го поколения в своём американском онлайн-магазине впервые с момента релиза планшета в октябре 2022 года.
В России, скорее всего, такие устройства появятся ближе к новогодним праздникам. Так называемые «рефы» можно найти на некоторых площадках, поскольку в последнее годы официально восстановленные девайсы Apple пользуются спросом. Например, наш редактор Олег Воронин купил MacBook Air и остался доволен. Подробнее он рассказал тут.
Все восстановленные гаджеты Apple поставляются с новыми батареями, корпусами, аксессуарами и упаковкой. Ещё на них распространяется годичная гарантия и страховка AppleCare+ (при оформлении).