Apple начала продавать удешевлённые iPad по $300

Фархад



Компания Apple начала продавать официально восстановленные модели iPad 10-го поколения в своём американском онлайн-магазине впервые с момента релиза планшета в октябре 2022 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На старте базовая модель продавалась по цене $449, однако этой весной Apple снизила цену на $100 до $349. Теперь у покупателей появилась возможность сэкономить ещё 15%, и урвать девайс за $299 в безналоговых штатах. Модели на 256 ГБ доступны по цене $419, что на $80 дешевле новых.

В России, скорее всего, такие устройства появятся ближе к новогодним праздникам. Так называемые «рефы» можно найти на некоторых площадках, поскольку в последнее годы официально восстановленные девайсы Apple пользуются спросом. Например, наш редактор Олег Воронин купил MacBook Air и остался доволен. Подробнее он рассказал тут

Все восстановленные гаджеты Apple поставляются с новыми батареями, корпусами, аксессуарами и упаковкой. Ещё на них распространяется годичная гарантия и страховка AppleCare+ (при оформлении).
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Apple готовится к выпуску первых MacBook Pro с OLED-дисплеями
Apple хвастается мощью чипа A18 Pro в новой рекламе iPhone 16 Pro
Билли Айлиш снова стала исполнительницей года по версии Apple Music

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также