Apple начала продавать восстановленные ТВ-приставки со скидкой до 20%

Фархад
Apple TV 4K

Компания Apple начала продажи официально восстановленных приставок Apple TV 4K 3-го поколения, которые вышли в октябре 2022 года. Их можно купить в официальном онлайн-магазине Apple в США, Канаде и некоторых европейских странах.

Цены на восстановленные ТВ-приставки стартуют со $109 за модель с 64 ГБ и $129 за версию на 128 ГБ с Ethernet-портом. Экономия составит $20 или до 20% от стоимости устройства. Единственное отличие восстановленных Apple TV от новых — белая коробка без изображения девайса.

Перед продажей Apple меняет корпуса и аксессуары устройств на новые, а также полностью проверяет их на работоспособность. Кроме того, на все официально восстановленные гаджеты действует стандартная годовая гарантия.

Вполне вероятно, что скоро восстановленные Apple TV 4K 3-го поколения появятся и в России по параллельному импорту, но больше всего можно сэкономить, если самому заказать приставку из Европы через специализирующиеся на этом службы доставок.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+2
Redstaf
это что за приставки , для чего ?
Сегодня в 08:29
#
tellurian
+4999
tellurian Redstaf
Через неё на тв транслировать фото/видео с айфона, играть в игры и много другого. Зайдите на сайт и почитайте.
Сегодня в 08:45
#
+2
Redstaf
то есть телик не посмотришь ?
2 часа назад в 09:02
#
+533
pincher Redstaf
Почему посмотришь… через приложения тот же «Винк» «кинопоиск» и многие другие есть полно бесплатных
2 часа назад в 09:48
#
tellurian
+4999
tellurian Redstaf
На неё можно поставить приложения многих сервисов видео и смотреть.
час назад в 10:17
#
tellurian
+4999
tellurian Redstaf
Кинопаб можно поставить
час назад в 10:18
#
+8
Nalocson
Конечно, не в тему помогите найти сериал Critical (Критическое состояние) 2015 г.
9 минут назад
#