Apple начала продавать восстановленные ТВ-приставки со скидкой до 20%

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Компания Apple начала продажи официально восстановленных приставок Apple TV 4K 3-го поколения, которые вышли в октябре 2022 года. Их можно купить в официальном онлайн-магазине Apple в США, Канаде и некоторых европейских странах.Цены на восстановленные ТВ-приставки стартуют со $109 за модель с 64 ГБ и $129 за версию на 128 ГБ с Ethernet-портом. Экономия составит $20 или до 20% от стоимости устройства. Единственное отличие восстановленных Apple TV от новых — белая коробка без изображения девайса.Перед продажей Apple меняет корпуса и аксессуары устройств на новые, а также полностью проверяет их на работоспособность. Кроме того, на все официально восстановленные гаджеты действует стандартная годовая гарантия.Вполне вероятно, что скоро восстановленные Apple TV 4K 3-го поколения появятся и в России по параллельному импорту, но больше всего можно сэкономить, если самому заказать приставку из Европы через специализирующиеся на этом службы доставок.