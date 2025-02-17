Apple начала тестировать iOS 18.5 с новыми ИИ-фичами

Фархад

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Журналисты портала MacRumors обнаружили в логах посещения своего сайта новые устройства Apple под управлением iOS 18.5, что указывает на внутреннее тестирование со стороны инженеров компании.

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По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple рассматривает возможность отложить некоторые из обещанных функций Apple Intelligence для Siri до iOS 18.5 из-за наличия ошибок и других проблем с разработкой программного обеспечения.

Первоначально ожидалось, что новые функции Apple Intelligence для Siri появятся в iOS 18.4. Речь идёт именно о более глубоком понимании личного контекста пользователя и контролем над каждым приложением при использовании Siri. Но у инженеров что-то не срослось.

Ожидается, что первая бета-версия iOS 18.4 выйдет уже на этой неделе, а тестирование iOS 18.5 стартует только в апреле.
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Источник:
MacRumors
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