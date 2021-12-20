Apple вот-вот запустит производство нового iPhone SE-3. Об этом сообщают в китайском издании ITHome со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Источник называет это производство «пробным»: возможно, компания выпустит ограниченный тираж iPhone SE-3, чтобы «прощупать» рынок, а потом увеличит темпы в случае успеха. Пожалуй, это верное решение, так как, по последним утечкам, iPhone SE-3 сохранит свой прежний дизайн.
Согласно источнику, новая SE-шка будет выглядеть ровно так же, как текущая модель 2020 года. Это будет смартфон в дизайне iPhone 8 (который, в свою очередь, унаследовал дизайн-код iPhone 6), с большими рамками вокруг дисплея, кнопкой Home на передней панели и сканером Touch ID. На задней панели всё так же разместится всего одна камера, однако модуль будет другим — Apple немного «прокачает» качество снимков в будущем бюджетном смартфоне.
Главным отличием iPhone SE-3 от предшественника станет обновленный чип Apple A15 Bionic — он придет на смену чуть урезанному Apple A13. Кроме того, устройство получит модем 5G. Ожидается, что объем оперативной памяти оставит 3 Гб, а 4 Гб получит другой будущий смартфон от Apple — iPhone SE Plus.
ITHome ссылается на DigiTimes и сообщает, что несколько поставщиков запчастей для Apple готовятся к поставкам iPhone SE-3. Запуск модели ожидается в первом полугодии 2022 года — возможно, это случится будущей весной.
Ранее я рассказал о том, как собрать полную экосистему из устройств Apple в пределах скромного бюджета — 50-80 тысяч рублей.
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А так... Зачем?