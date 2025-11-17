Top.Mail.Ru

Apple начнет выпускать iPhone по-новому. Придется привыкать!

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple пересмотрит график выпуска новых айфонов в ближайшие пару лет. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.

Ждать следующего iPhone Air 2-го поколения в 2026 году не стоит. Гурман уверен: Air 2 будет представлен в 2027 году весной, а вместе с ним — базовый iPhone 18 и бюджетный iPhone 18e. А осенью 2026 года Apple проведет релиз iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и некого юбилейного iPhone, посвященного 20-летию линейки.

Что касается последнего, то Гурман ожидает смартфон с изогнутым стеклянным дисплеем со скрытой под ним фронталкой. Возможно, это будет iPhone Fold.

По сути, Apple переходит на более частый цикл выпуска смартфонов: осенью весной будут выходить более дорогие, флагманские и имиджевые устройства, а весной следующего года — базовые и бюджетные модели той же номерной линейки. 

0
Источник:
MacRumors
Комментарии

Hello!
+775
Hello!
Air походу и есть юбилейный тестовый образец.
час назад в 11:01
#