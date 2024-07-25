Apple начнёт тестировать iPhone и iPad в экстремальных условиях

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Компания Apple собирается открыть новую исследовательскую лабораторию в Шэньчжэне, которая позволит повысить качество и надежность флагманских гаджетов.Предполагается, что инженеры будут тестировать новые материалы и технологии производства, чтобы iPhone, iPad и Apple Vision Pro смогли выдерживать экстремальные условия, включая интенсивные физические нагрузки и суровые перепады температур. Интересно, что лабораторию подготовили к открытию в преддверии запуска массового производства линейки iPhone 16.По данным Bloomberg, главный операционный директор Apple Джефф Уильямс недавно посетил Шэньчжэнь, чтобы обсудить планы инвестиций и дальнейшего сотрудничества с местными властями. Сообщается, что он подчеркнул решающую роль Шэньчжэня в рыночной стратегии Apple.Скорее всего, первые результаты работы новой лаборатории мы увидим в iPhone 17 Slim, который должен стать самым тонким смартфоном Apple. Возможно, компания заранее хочет протестировать этот девайс на возможные изгибы и поломки.