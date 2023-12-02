Apple наглядно показала скрытую возможность камеры iPhone 15

Олег

Apple


Компания Apple выпустила рекламный ролик, в котором продемонстрировала возможности портретной съемки нового айфона. Об этом пишет MacRumors.

Видео длится менее двух минут. Оно снято в формате диалога двух героев, которые работают над обложкой своего нового музыкального альбома. Девушка редактирует на iPhone 15 фотоснимок троих участников группы, выделяя себя на переднем плане и размывая остальных. Второй участник берет айфон, смотрит на результат, после чего смещает фокус на себя.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Они долго спорят, пока не приходит Брайан, третий музыкант. недолго думая, он тапает на свое лицо вдалеке и фокус переходит на него.

С помощью этого ролика Apple демонстрирует неочевидную фичу камеры всей линейки iPhone 15: обычные снимки можно превратить в портреты, добавив размытие в один тап. Это работает как для основного объектива, так и для «сверхширика». 


А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Коронная функция iOS 17 оказалась в центре скандала с полицией
Лучшие приложения App Store в 2023 году по версии Apple
Найден надежный способ отличить оригинальные AirPods от подделки

Рекомендации

Рекомендации

Windows 10 и 11 порадовали пользователей небольшой удобной опцией
WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram
OneUI 5.1.1 порадовала владельцев Samsung Galaxy удобнейшей настройкой
«Сбер» запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3260
kardigan
Кто нибудь пользуется часто этой портретной съёмкой?
Я вот постоянно забываю про таковую.
Сегодня в 11:05
#
tellurian
+4715
tellurian kardigan
Редко пользуюсь. Знаю, но не часто делаю
Сегодня в 12:26
#
John Doe
+651
John Doe
Но с настоящим оптическим размытием это не сравнится.
Сегодня в 11:17
#