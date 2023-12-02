Apple наглядно показала скрытую возможность камеры iPhone 15



Компания Apple выпустила рекламный ролик, в котором продемонстрировала возможности портретной съемки нового айфона. Об этом пишет MacRumors.



Видео длится менее двух минут. Оно снято в формате диалога двух героев, которые работают над обложкой своего нового музыкального альбома. Девушка редактирует на iPhone 15 фотоснимок троих участников группы, выделяя себя на переднем плане и размывая остальных. Второй участник берет айфон, смотрит на результат, после чего смещает фокус на себя.







Они долго спорят, пока не приходит Брайан, третий музыкант. недолго думая, он тапает на свое лицо вдалеке и фокус переходит на него.



С помощью этого ролика Apple демонстрирует неочевидную фичу камеры всей линейки iPhone 15: обычные снимки можно превратить в портреты, добавив размытие в один тап. Это работает как для основного объектива, так и для «сверхширика».





