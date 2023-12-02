Apple наглядно показала скрытую возможность камеры iPhone 15

Компания Apple выпустила рекламный ролик, в котором продемонстрировала возможности портретной съемки нового айфона. Об этом пишет MacRumors.
Видео длится менее двух минут. Оно снято в формате диалога двух героев, которые работают над обложкой своего нового музыкального альбома. Девушка редактирует на iPhone 15 фотоснимок троих участников группы, выделяя себя на переднем плане и размывая остальных. Второй участник берет айфон, смотрит на результат, после чего смещает фокус на себя.
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Они долго спорят, пока не приходит Брайан, третий музыкант. недолго думая, он тапает на свое лицо вдалеке и фокус переходит на него.
С помощью этого ролика Apple демонстрирует неочевидную фичу камеры всей линейки iPhone 15: обычные снимки можно превратить в портреты, добавив размытие в один тап. Это работает как для основного объектива, так и для «сверхширика».
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