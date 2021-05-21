Начиная с iOS 14.5, операционная система iOS и iPadOS позволяет пользователю отключить отслеживание своей активности сторонними приложениями. Несмотря на то, что эта функция сама по себе наделала много шума в сети, Apple решила еще раз обратить на нее внимание и выпустила забавный проморолик.
Видео длительностью всего минуту с небольшим рассказывает о парне, который просто купил кофе. К его удивлению, бариста оставляет рабочее место и выходит следом. Спустя некоторое время парень обнаруживает толпу людей, которые идут за ним, записывают его действия и обсуждают их между собой. Толпа заходит с ним в банк, выхватывает и перелистывает его бумаги, а потом наводняет его собственный дом, обследуя его личные вещи в шкафах и на полках. В этот момент главный герой достает iPhone 12, нажимает на экране «Попросить приложение не отслеживать меня» — и странные люди исчезают один за другим.
Таким забавным способом Apple показала, как много и часто наши устройства наблюдают за нами и используют эту информацию в своих целях. А заодно и напомнить слоган «Приватность — это iPhone», побудив зрителей, которые беспокоятся о своей конфиденциальности, приобретать устройства на iOS и iPadOS.
К слову, с запретом на отслеживание в iOS 14.5 всё не так гладко. Множество пользователей столкнулись с тем, что даже после обновления приложения так и не запрашивали у них разрешения на отслеживание. Более того, у некоторых переключатель запрета и вовсе оказался недоступен. После этого Apple выпустила небольшой патч под номером 14.5.1, однако в подавляющем большинстве случаев проблема сохраняется до сих пор.
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Источник:
Забавный ролик в духе и стиле Apple, белых правда совсем нет в кадре 😂😂😂.
Но после чернокожей Феи это видимо в порядке вещей 😆😆😆