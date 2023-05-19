Apple наконец готова интегрировать нейросети в iPhone

Олег

Нейросети


Компания Apple начала набор специалистов по ИИ для внедрения его в iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее мы писали, что Apple запретила своим сотрудникам пользоваться ChatGPT на работе. Теперь же стало известно, что компания открыла сразу 28 вакансий, которые так или иначе затрагивают работу с нейросетями. Похоже, что Тим Кук сколачивает новую команду, которая будет серьезно заниматься интеграцией ИИ в существующие и новые продукты.

В описаниях вакансий Apple, среди прочего, утверждает, что генеративный искусственный интеллект «перевернет мобильные вычислительные платформы» компании. Очевидно, что речь идет об iOS и iPhone, а также о «яблочных» планшетах.

На данный момент всего в Apple открыто 88 вакансий, в описании которых фигурирует «генеративный ИИ». Примерно треть из них появились в мае, а остальные публиковались гораздо дольше и постепенно.

Ранее мы писали, что о нейросетях думает Тим Кук

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
ChatGPT подло подставил студентов: они невиновны, но получили «неуд»
Пользоваться чат-ботом Bing стало еще проще — Microsoft отменила неудобное ограничение
Собрали 5 схем мошенничества, которые грозят фанатам ChatGPT. Запомните и держитесь подальше!

Рекомендации

Рекомендации

Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей
Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии