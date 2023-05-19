Apple наконец готова интегрировать нейросети в iPhone

Компания Apple начала набор специалистов по ИИ для внедрения его в iPhone. Об этом пишет 9to5Mac.
Ранее мы писали, что Apple запретила своим сотрудникам пользоваться ChatGPT на работе. Теперь же стало известно, что компания открыла сразу 28 вакансий, которые так или иначе затрагивают работу с нейросетями. Похоже, что Тим Кук сколачивает новую команду, которая будет серьезно заниматься интеграцией ИИ в существующие и новые продукты.
В описаниях вакансий Apple, среди прочего, утверждает, что генеративный искусственный интеллект «перевернет мобильные вычислительные платформы» компании. Очевидно, что речь идет об iOS и iPhone, а также о «яблочных» планшетах.
На данный момент всего в Apple открыто 88 вакансий, в описании которых фигурирует «генеративный ИИ». Примерно треть из них появились в мае, а остальные публиковались гораздо дольше и постепенно.
Ранее мы писали, что о нейросетях думает Тим Кук.
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