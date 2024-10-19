Apple наконец исправила главную проблему iPad mini. Теперь можно брать?



Компания Apple внесла аппаратные изменения в блок дисплея нового iPad mini. Об этом сообщает MacRumors.



Напомним, что главной жалобой на iPad mini 6 был так называемый «экран-желе»: из-за расположения матрицы во время прокрутки любых списков или лент левая часть изображения на экране не поспевала за правой, из-за чего создавался эффект «желе». Пользователей очень раздражала эта особенность, но Apple не признала её дефектом, достаточным для возврата или замены устройства. Однако исправление этой особенности всё же случилось.







Согласно источнику, инсайдер Джейсон Снелл озвучил в зарубежном подкасте информацию об «аппаратных изменениях в дисплее» iPad mini 7. По его словам, эта новость не подлежит сомнению, однако о точном предназначении «аппаратных изменений» остается пока только догадываться — он уверен, что всё как раз ради избавления от «экрана-желе». «Я предполагаю, что [этот эффект в iPad mini 7] либо стал меньше, либо полностью исчез», — заявил Снелл.



Ранее мы писали, что планшет Согласно источнику, инсайдер Джейсон Снелл озвучил в зарубежном подкасте информацию об «аппаратных изменениях в дисплее» iPad mini 7. По его словам, эта новость не подлежит сомнению, однако о точном предназначении «аппаратных изменений» остается пока только догадываться — он уверен, что всё как раз ради избавления от «экрана-желе». «Я предполагаю, что [этот эффект в iPad mini 7] либо стал меньше, либо полностью исчез», — заявил Снелл.Ранее мы писали, что планшет получил урезанный чип Apple A17 Pro и лишился комплектного зарядного устройства в некоторых странах.