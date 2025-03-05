Apple наконец ликвидировала свои самые стыдные устройства в 2025 году

Компания Apple больше не продает ни одного девайса с памятью 64 Гб. Такой объем памяти предлагался вплоть до марта 2025 года как минимум в двух устройствах бренда.

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