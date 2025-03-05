Apple наконец ликвидировала свои самые стыдные устройства в 2025 году

Олег

iPhone 14 Pro


Компания Apple больше не продает ни одного девайса с памятью 64 Гб. Такой объем памяти предлагался вплоть до марта 2025 года как минимум в двух устройствах бренда.

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В номерной линейке айфонов компания перешла на базовые 128-гигабайтные накопители довольно давно, со времен iPhone 13. Однако до сих пор продавала iPhone SE (2022), который в базе имел всего 64 Гб внутренней памяти. То же самое было актуально для базового iPad 10: планшет в десятом поколении претерпел большой редизайн корпуса, получил порт USB-С и сканер Touch ID в кнопке Power — но по неведомым причинам сохранил 64-гигабайтную версию, которая и продавалась вплоть до 4 марта 2025 года.

Теперь на смену iPhone SE (2022) 64 Гб пришел iPhone 16e со 128 ГБ, а вместо iPad 10 64 Гб продается iPad 11 со 128 Гб. В линейке устройств Apple больше не осталось устройств со стыдным для 2025 года накопителем 64 Гб. Полноценно пользоваться смартфоном или планшетом с такой памятью сейчас очень сложно: так как фото и видео весят много, а еще больше занимают приложения и их бесконечный кэш. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2183
tellurian
AppleTV 4k есть с версией 65 и 128:)
53 минуты назад
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