Apple наконец ликвидировала свои самые стыдные устройства в 2025 году

Компания Apple больше не продает ни одного девайса с памятью 64 Гб. Такой объем памяти предлагался вплоть до марта 2025 года как минимум в двух устройствах бренда.
Теперь на смену iPhone SE (2022) 64 Гб пришел iPhone 16e со 128 ГБ, а вместо iPad 10 64 Гб продается iPad 11 со 128 Гб. В линейке устройств Apple больше не осталось устройств со стыдным для 2025 года накопителем 64 Гб. Полноценно пользоваться смартфоном или планшетом с такой памятью сейчас очень сложно: так как фото и видео весят много, а еще больше занимают приложения и их бесконечный кэш.
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