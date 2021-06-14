Windows


Apple выпустила обновление Boot Camp с номером 6.1.15, которое включает в себя долгожданную поддержку всех возможностей трекпада Mac и MacBook. Об этом сообщает The Verge.

Источник рассказал, что пользователи форума Reddit заметили расширение функций трекпада Mac с последним обновлением Boot Camp. В частности, появилась поддержка клика одним пальцем или касанием, имитация правой кнопки мыши нажатием двумя пальцами в нижнем правом углу, а также отлажена прокрутка списков. Кроме того, Apple добавила жесты тремя и четырьмя пальцами по умолчанию. Совместимость реализована в рамках поддержки технологии Precision, которую Microsoft начала разворачивать еще в 2013-м году.

Ранее Boot Camp поддерживал ограниченную функциональность встроенных и внешних трекпадов от Apple. Чтобы использовать все возможности панелей в Windows на Mac, пользователи устанавливали сторонние утилиты, такие, как Trackpad++ или Mac Precision Touchpad. Владельцы Mac, которые уже сравнили эти программы с обновленными нативными драйверами Boot Camp, сообщают, что решение от Apple работает гораздо лучше.

Странно, что компания так долго не добавляла Windows Precision Touchpad в Boot Camp. С другой стороны, может показаться еще более странным тот факт, что обновление вышло именно сейчас, когда Apple активно переходит с Intel на собственные чипы Silicon. Аналитики предполагают, что Mac на процессорах Intel еще какое-то время будут продаваться рядом с M1, так как Apple пока не смогла реализовать необходимую графическую мощность в своих чипах серии М.

Ранее мы рассказали о том, чего ждать от новой Windows 11 Sun Valley, а также когда её представят. 



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Источник:

The Verge The Verge

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