Apple наконец обновила «Погоду» в watchOS 10. Она выглядит просто потрясно

Компания Apple анонсировала watchOS 10 в начале июня, но уже сейчас в сети появляются новые и новые подробности будущей ОС благодаря открытому бета-тестированию для всех желающих. Правда, перед установкой бета-версии watchOS 10 нужно учитывать, что откатить ПО Apple Watch невозможно.
Ранее мы уже рассказали о двух новых интерактивных циферблатах и еще нескольких фишках watchOS 10. В их числе и обновленное приложение «Погода» — оно очень посвежело и теперь стало похоже на версию в iOS.
В новом приложении «Погода» на Apple Watch появилось 8 категорий данных о погоде, которые вы можете просматривать в трех режимах — по умолчанию, в почасовом либо 10-дневном прогнозе.
При первом открытии обновленного приложения вы увидите свежий главный экран с погодными условиями. Он включает высоту над уровнем моря, геолокацию, облака, температуру, УФ-индекс, ветер и AQI. Если сделать свайп вверх, то можно увидеть почасовой прогноз солнца и облачности, а повторный свайп открывает прогноз на 10 дней.
Касание в центре экрана открывает различные подробности о погоде, а если тапнуть по значку облака в углу экрана, то можно просматривать осадки, видимость, влажность, индекс качества воздуха и т. д.
Новый дизайн «Погоды» в watchOS 10 стал гораздо информативнее и удобнее, и пользователи точно его оценят.
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