Apple наконец признала бесячий баг iPhone 15 — смартфон ломается от беспроводной зарядки

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Компания Apple официально признала баг iPhone 15, который очень бесит владельцев автомобилей BMW. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали об этом странном глюке. После беспроводной зарядки в BMW у айфона «отваливался» NFC-модуль. До сих пор баг не был официально подтвержден, но теперь Apple согласилась с ним.

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Во внутренней записке от компании сообщается, что зарядка iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro max от «небольшого количества» беспроводных зарядных устройств в автомобилях BMW и Toyota Supra действительно может «временно отключить» возможности, связанные с NFC.

Apple заверяет, что проблема будет решена до конца года с помощью обновления ПО. Так как iOS 17.1 уже вышла, скорее всего, автовладельцам придется дожидаться iOS 17.2, или, как минимум, iOS 17.1.1. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

0
Сергей Мортирий -Меркурий
К сожалению не только на БМВ и не только 15 , мой 12 и на КИА Сорренто тоже от беспроводной зарядки сломался.
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