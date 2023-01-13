Apple наконец признала серьезную проблему с iPhone 14 Pro

Компания Apple официально признала распространенный дефект, с которым сталкиваются владельцы смартфонов iPhone 14 Pro. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о странном поведении OLED-дисплея iPhone 14 Pro, представленного в сентябре 2022 года. Несколько недель назад в сети стали массово появляться жалобы «счастливых» покупателей смартфона — они сетуют, что периодически замечают на экране устройства мигающие зеленые и желтые полосы. Судя по всему, обычно проблема проявляется в момент включения смартфона.
До сих пор Apple никак не реагировала на эти сообщения, и, возможно, занималась их изучением. Природа этого дефекта тоже оставалась неясной — пользователи не могли понять, придется ли менять дисплей на новый или мигание можно исправить софтверно. Теперь же стало известно, что Apple признала проблему и занимается её решением.
«Клиенты iPhone 14 Pro могут сообщать, что когда они включают или разблокируют свой телефон, они ненадолго видят, как на экране мигают горизонтальные линии. Apple известно об этой проблеме, и вскоре будет выпущено обновление программного обеспечения, которое решит проблему», — служебная записка компании.
Если судить по этой записке, то цветные полосы появляются из-за программной недоработки, и это очень хорошая новость, поскольку пользователям не придется менять дисплей своего смартфона. Можно предположить, что исправление дефекта станет доступно либо в iOS 16.2.1, либо в iOS 16.3.
Стоит отметить, что цветные полосы — не единственная проблема дисплеев iPhone 14 Pro. В сети регулярно появляются жалобы на «плачущий островок» и странные полосы возле него.
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