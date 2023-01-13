Apple наконец признала серьезную проблему с iPhone 14 Pro

Компания Apple официально признала распространенный дефект, с которым сталкиваются владельцы смартфонов iPhone 14 Pro. Об этом сообщает MacRumors.Согласно источнику, речь идет о странном поведении OLED-дисплея iPhone 14 Pro, представленного в сентябре 2022 года. Несколько недель назад в сети стали массово появляться жалобы «счастливых» покупателей смартфона — они сетуют, что периодически замечают на экране устройства мигающие зеленые и желтые полосы. Судя по всему, обычно проблема проявляется в момент включения смартфона.До сих пор Apple никак не реагировала на эти сообщения, и, возможно, занималась их изучением. Природа этого дефекта тоже оставалась неясной — пользователи не могли понять, придется ли менять дисплей на новый или мигание можно исправить софтверно. Теперь же стало известно, что Apple признала проблему и занимается её решением.