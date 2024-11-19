Apple наконец-то добавила обещанные заставки в tvOS 18.2

Фархад



В число нововведений в третьей бета-версии tvOS 18.2, которую Apple предоставила разработчикам вчера, вошли новые заставки с персонажами мультфильма Snoopy.

Apple анонсировала заставки со Snoopy еще в июне в рамках WWDC 2024, но до сих пор так их и не добавила. С релизом tvOS 18.2 они наконец-то появятся. Стоит отметить, что заставки с популярным пёсиком уже несколько лет доступны в виде анимированных циферблатов для Apple Watch. Причём на часах они смотрятся очень круто, поскольку персонажи Snoopy могут адаптироваться под погоду, время суток, праздники или другие факторы.

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Теперь владельцам приставок Apple TV остаётся только дождаться релиза общедоступной сборки tvOS 18.2 в декабре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3784
kardigan
Какое убожество. Кто бл.. просил?!😕
Сегодня в 10:07
#
Yuri Konst
+1
Yuri Konst
Для квадроберов самое то)
Сегодня в 11:52
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