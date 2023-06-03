Apple наконец-то исправит жирнейший минус Siri. Пользователи iPhone больше не будут выглядеть как идиоты

Фархад
Сири

Компания Apple может анонсировать ряд серьёзных изменений в работе голосового помщника Siri на WWDC 2023. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

По данным инсайдера, компания наконец-то отойдёт от триггерной фразы «Привет, Siri», а вызывать асисстента можно будет всего одним словом. Скорее всего, Apple сократит команду до простого обращения «Siri».

Казалось бы, что это самое простое изменение, но замена триггерной фразы — большая техническая задача для инженеров, которая требует значительного объёма обучения ИИ и внесения множества других условий для её работы. Сложность заключается в том, что при использовании фразы из двух слов «Привет, Siri!» увеличивает вероятность правильного распознания команды.

Кроме того, Гурман считает, что Apple представит более глубокую интеграцию Siri со сторонними приложениями и сервисами.

Более подробно об этом и других новинках Apple мы узнаем уже в этот понедельник, 5 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4
Gntlmn Mthfcng
Тупую Сири уже ничего не спасет. Лучше б дали доступ к сторонним голосовым ассистентам. Той же Алисе, Марусе итд
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