Apple наконец-то придумала обходной вариант для просмотра ссылок на приставках Apple TV

Фархад
tvOS 18

В новой бета-версии tvOS 18 для разработчиков разработчики обнаружили очень полезное нововведение, которое позволяет открывать ссылки на приставке Apple TV через iPhone или iPad.

Как известно, владельцы Apple TV не могут просматривать веб-страницы на приставке. Однако с выходом tvOS 18 это изменится — все ссылки, которые будут появляться на Apple TV можно будет переслать по AirDrop на ближайшее устройство iOS пользователя. Для этого будет отображаться специальная кнопка.

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Теперь остаётся дождаться релиза tvOS 18, который запланирован на осень. Помимо этого, новая прошивка принесёт ряд дополнительных нововведений на Apple TV, включая InSight в приложении TV, поддержку мониторов с соотношением сторон 21:9, новые заставки и поддержку титров во время звонков FaceTime через iPhone или iPad.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1653
tellurian
Лучше бы браузер сделали!
час назад в 20:02
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