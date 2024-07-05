Apple наконец-то разобралась с самым неприятным багом клавиатуры в iPad, но только в iPadOS 18

Фархад
iPadOS

Пользователи новых iPad с чипами M-серии несколько лет жаловались на плохую оптимизацию внешней клавиатуры в приложениях для iPhone. Как выяснилось, в iOS 18 Apple всё починила.

При запуске приложений для iPhone на iPad в Постановщике пользователи не могут переключаться на ввод эмодзи с внешней клавиатуры. Поскольку виртуальная клавиатура в таких сценариях исчезает с экрана, добавлять смайлики вообще не получается. Но в iPadOS 18 Apple внесла небольшие корректировки.

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В бета-версии iPadOS 18 наконец-то появилось меню настроек экранной клавиатуры, а также заработало сочетание клавиш Control + Command + Пробел. Теперь пользователи смогут быстро отправлять эмодзи.

Напомним, официальный релиз iPadOS 18 и других новых операционных систем Apple состоится в сентябре.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+5208
Mers
Еще бы они звук в ней починили.
2 часа назад в 12:07
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