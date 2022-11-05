Apple нанесла удар по джейлбрейку

Компания Apple запретила устанавливать iOS 15.7. Об этом пишет iDownloadBlog.
Речь идет о запрете на выдачу сертификата для установки iOS — сервера Apple делают это всякий раз, когда пользователь устанавливает какую-то версию этой ОС. Согласно источнику, iOS 15.7 больше не поддерживается. Это означает, что вы не сможете установить её: на этапе проверки сертификата компьютер выдаст ошибку установки.
Любопытно, что недавно в сети появился первый джейлбрейк для iOS 15.7. Если кто-то собирался откатиться на эту ОС, чтобы взломать свое устройство, то теперь Apple закрыла такую возможность. Ранее мы рассказывали об анонсе эксплойта для iOS 16.1, но в работе его пока никто не видел.
Для желающих откатиться с iOS 16 до iOS 15 остался лишь один вариант — установить iOS 15.7.1, которая вышла несколько дней назад. Пока неизвестно, в течение какого времени Apple будет подписывать эту версию для отката с более новых, поэтому поторопитесь, если вам необходимо сделать даунгрейд. К сожалению для фанатов джейлбрейка, эксплойтов для iOS 15.7.1 пока не существует.
Инструкция по откату с iOS 16 до iOS 15 находится вот здесь.
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