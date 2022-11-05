iOS 15 Apple Джейлбрейк

Apple нанесла удар по джейлбрейку

Олег

iOS 15.7


Компания Apple запретила устанавливать iOS 15.7. Об этом пишет iDownloadBlog.

Речь идет о запрете на выдачу сертификата для установки iOS — сервера Apple делают это всякий раз, когда пользователь устанавливает какую-то версию этой ОС. Согласно источнику, iOS 15.7 больше не поддерживается. Это означает, что вы не сможете установить её: на этапе проверки сертификата компьютер выдаст ошибку установки.

Любопытно, что недавно в сети появился первый джейлбрейк для iOS 15.7. Если кто-то собирался откатиться на эту ОС, чтобы взломать свое устройство, то теперь Apple закрыла такую возможность. Ранее мы рассказывали об анонсе эксплойта для iOS 16.1, но в работе его пока никто не видел. 

Для желающих откатиться с iOS 16 до iOS 15 остался лишь один вариант — установить iOS 15.7.1, которая вышла несколько дней назад. Пока неизвестно, в течение какого времени Apple будет подписывать эту версию для отката с более новых, поэтому поторопитесь, если вам необходимо сделать даунгрейд. К сожалению для фанатов джейлбрейка, эксплойтов для iOS 15.7.1 пока не существует.

Инструкция по откату с iOS 16 до iOS 15 находится вот здесь

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
iDownloadBlog
Cсылки по теме:
Apple спешно закрыла еще одну возможность для отката с iOS 16.1
Как найти песню из YouTube-ролика или фильма прямо во время просмотра на iPhone
Как включить управление взглядом на macOS

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4678
tellurian
Можно поставить 15.6RC.
На 4пда люди ставят. Она пока подписывается.
Нужно узнать, может и 15.7RC можно поставить.
Сегодня в 11:23
#