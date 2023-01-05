Apple нарушила традицию, которой следовала 21 год



Компания Apple не выпустила ни одного MacBook в конце 2022 года, чем нарушила свою устойчивую традицию. На это обратили внимание в MacRumors.



Дело в том, что с 2000 года Apple каждый год выпускает как минимум одну новую модель Mac в четвертом квартале, то есть с октября по декабрь. Открыл эту своеобразную традицию легендарный iBook G3, а завершили две модели MacBook Pro с дисплеями 14 и 16 дюймов, которые вышли осенью 2021 года.



По сути, 2022 год стал первым, когда Apple не выпустила ни одного Mac или MacBook осенью или зимой. Последней новинкой компании стал MacBook Air M2, который был представлен 15 июля 2022 года. Ранее ходили слухи, что обновленные «прошки» на 14 и 16 дюймов выйдут до конца прошлого года, но, видимо, что-то пошло не так. Инсайдеры говорят, что ближайший новый Mac будет выпущен не ранее весны 2023 года, а может быть и позже. Получается, что задержка между ожидаемой и реальной датой релиза может составить до полугода.



Любопытно, что Apple до сих пор так и не обновила Mac Pro, хотя на текущий момент было представлено достаточно много моделей чипов Silicon M. Возможно, компания готовит свой самый мощный SoC для предстоящего самого производительного компьютера в истории Mac.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides