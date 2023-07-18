Apple нашла способ не дать пользователям сэкономить на покупке приложений. Тим Кук доволен

Артем
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Во всяком случае на ближайшие 90 дней, Apple получила отсрочку по делу Epic Games. В течение этого времени, компания не разрешит разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты и покупки приложений, как того потребовал суд.

«Яблочная» корпорация добилась решения не вводить новые правила внутри магазина приложений. За это время она подготовит жалобу в Верховный суд. Если претензии будут приняты, Apple не будет выполнять ранее установленные требования до окончания пересмотра дела. 

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Напомним, что в рамках антимонопольного проекта, суд обязал Apple разрешить разработчикам предоставлять альтернативные способы оплаты для своих приложений. Это позволяет обходить 30% комиссии с каждой оплаты в App Store и устанавливать свои, как правило, более доступные цены на сторонних ресурсах.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

kardigan
+3086
kardigan
Деньга она такая болезнь-заразная и практически не излечимая.
Сегодня в 11:03
#
–2
Petr Petrov kardigan
да, они маму готовы продать за монету.... пиндосы
Сегодня в 11:58
#
+4721
Carter_Mayers Petr Petrov
А у другого бизнеса крупного и не очень разве иначе? Может быть Газпром или Сбербанк занимаются благотворительностью и бесплатно газ и бабки раздают направо и налево всем желающим? Может быть многие другие компании в РФ не нуждаются в прибыли и организовали бизнес просто так? Да бред это, желание заработать не зависит от нации или цвета кожи.
Сегодня в 12:23
#
tellurian
+4881
tellurian Petr Petrov
Вы бесплатно работаете?
час назад в 15:30
#
Ckor_30
+655
Ckor_30
Когда-то эпоха iPhone падёт и народ поймёт как их разводят.
Сегодня в 12:04
#