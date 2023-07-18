Apple нашла способ не дать пользователям сэкономить на покупке приложений. Тим Кук доволен

Во всяком случае на ближайшие 90 дней, Apple получила отсрочку по делу Epic Games. В течение этого времени, компания не разрешит разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты и покупки приложений, как того потребовал суд.
«Яблочная» корпорация добилась решения не вводить новые правила внутри магазина приложений. За это время она подготовит жалобу в Верховный суд. Если претензии будут приняты, Apple не будет выполнять ранее установленные требования до окончания пересмотра дела.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Напомним, что в рамках антимонопольного проекта, суд обязал Apple разрешить разработчикам предоставлять альтернативные способы оплаты для своих приложений. Это позволяет обходить 30% комиссии с каждой оплаты в App Store и устанавливать свои, как правило, более доступные цены на сторонних ресурсах.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides