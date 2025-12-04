Apple назвала 17 лучших приложений для iPhone, iPad и Mac

Компания Apple наконец-то объявила победителей премии App Store Awards 2025, которой удостоились 17 выдающихся разработчиков, создавших лучшие утилиты и игры.
«Каждый год нас вдохновляет то, как разработчики превращают свои лучшие идеи в инновационный опыт, который обогащает жизнь людей. Победители этого года олицетворяют креативность и мастерство, которые определяют App Store, и они демонстрируют значимое влияние, которое приложения и игры мирового класса оказывают на людей во всем мире», — отметил глава Apple Тим Кук.
Приложение года для iPhone
Tiimo — планировщик дел в компактном и удобном формате.
Приложение года для iPad
Detail — инструмент для монтажа с кучей ИИ-функций.
Приложение года для Mac
Essayist — утилита для поиска информации и оформления научных работ.
Приложение года для Apple Vision Pro
Explore POV — переносит пользователей в библиотеку видеороликов Apple Immersive, снятых по всему миру.
Приложение года для Apple Watch
Strava (нет в российском сторе) — объединяет мировое фитнес-сообщество с помощью эффективных тренировок.
Приложение года для Apple TV
HBO Max (нет в российском сторе) — стриминговый сервис с популярными сериалами.
Игра года для iPhone
Pokémon TCG Pocket (нет в российском сторе) — коллекционирование легендарных карточек с покемонами в цифровом формате.
Игра года для iPad
DREDGE (нет в российском сторе) — необычная игра про исследование морей.
Игра года для Mac
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (нет в российском сторе) — просто лучшая игра десятилетия.
Игра года для Apple Vision Pro
Porta Nubi — атмосферные головоломки, позволяющие пользователям почувствовать себя супергероями.
Игра года для Apple Arcade
WHAT THE CLASH? — сборник из сотни забавных, но запоминающихся мини-игр.
Лауреаты премии «Культурное влияние»
Помимо признания приложений и игр на устройствах Apple, редакторы App Store выбрали шесть победителей премии «Культурное влияние» за их способность вносить значимые изменения. Эти приложения и игры были отмечены за их позитивное влияние, предоставляя пользователям полезные инструменты, способствуя взаимопониманию и формируя более инклюзивный мир.
Art of Fauna: Уютные пазлы — за передачу красоты дикой природы в доступных головоломках.
Chants of Sennaar — за воспевание силы языка и связи.
despelote — за креативное создание игрового процесса, основанного на культурных особенностях.
Be My Eyes — за поддержку пользователей с нарушением зрения.
Focus Friend — за превращение фокус-сессий в увлекательные задания.
StoryGraph — за создание инклюзивного книжного сообщества.