Apple назвала 17 лучших приложений для iPhone, iPad и Mac

Фархад
App Store

Компания Apple наконец-то объявила победителей премии App Store Awards 2025, которой удостоились 17 выдающихся разработчиков, создавших лучшие утилиты и игры.

В рамках ежегодного награждения Apple отметила 17 приложений и игр за их техническую изобретательность и долгосрочное культурное влияние. Победителей отбирали редакторы App Store, а в списке финалистов числилось 45 приложений.

«Каждый год нас вдохновляет то, как разработчики превращают свои лучшие идеи в инновационный опыт, который обогащает жизнь людей. Победители этого года олицетворяют креативность и мастерство, которые определяют App Store, и они демонстрируют значимое влияние, которое приложения и игры мирового класса оказывают на людей во всем мире», — отметил глава Apple Тим Кук.

Приложение года для iPhone

App Store Awards 2025

Tiimo — планировщик дел в компактном и удобном формате.

Приложение года для iPad

App Store Awards 2025

Detail — инструмент для монтажа с кучей ИИ-функций.

Приложение года для Mac

App Store Awards 2025

Essayist — утилита для поиска информации и оформления научных работ.

Приложение года для Apple Vision Pro

Apple-App-Store-Awards-2025-ExplorePOV_big.jpg.large.jpg

Explore POV — переносит пользователей в библиотеку видеороликов Apple Immersive, снятых по всему миру.

Приложение года для Apple Watch

App Store Awards 2025

Strava (нет в российском сторе) — объединяет мировое фитнес-сообщество с помощью эффективных тренировок.

Приложение года для Apple TV

App Store Awards 2025

HBO Max (нет в российском сторе) — стриминговый сервис с популярными сериалами.

Игра года для iPhone

App Store Awards 2025

Pokémon TCG Pocket (нет в российском сторе) — коллекционирование легендарных карточек с покемонами в цифровом формате.

Игра года для iPad

App Store Awards 2025

DREDGE (нет в российском сторе) — необычная игра про исследование морей.

Игра года для Mac

App Store Awards 2025

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (нет в российском сторе) — просто лучшая игра десятилетия.

Игра года для Apple Vision Pro

App Store Awards 2025

Porta Nubi — атмосферные головоломки, позволяющие пользователям почувствовать себя супергероями.

Игра года для Apple Arcade

App Store Awards 2025

WHAT THE CLASH? — сборник из сотни забавных, но запоминающихся мини-игр.

Лауреаты премии «Культурное влияние»

App Store Awards 2025

Помимо признания приложений и игр на устройствах Apple, редакторы App Store выбрали шесть победителей премии «Культурное влияние» за их способность вносить значимые изменения. Эти приложения и игры были отмечены за их позитивное влияние, предоставляя пользователям полезные инструменты, способствуя взаимопониманию и формируя более инклюзивный мир.

Art of Fauna: Уютные пазлы — за передачу красоты дикой природы в доступных головоломках.
Chants of Sennaar — за воспевание силы языка и связи.
despelote — за креативное создание игрового процесса, основанного на культурных особенностях.
Be My Eyes — за поддержку пользователей с нарушением зрения.
Focus Friend — за превращение фокус-сессий в увлекательные задания.
StoryGraph — за создание инклюзивного книжного сообщества.

Источник:
Apple
