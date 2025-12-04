Apple назвала 17 лучших приложений для iPhone, iPad и Mac

«Каждый год нас вдохновляет то, как разработчики превращают свои лучшие идеи в инновационный опыт, который обогащает жизнь людей. Победители этого года олицетворяют креативность и мастерство, которые определяют App Store, и они демонстрируют значимое влияние, которое приложения и игры мирового класса оказывают на людей во всем мире», — отметил глава Apple Тим Кук.