





Компания Apple сообщила, что официальный релиз macOS Big Sur состоится 12 ноября. Сразу после этого была выпущена финальная бета-версия этого обновления для разработчиков.Второе обновление macOS Big Sur 11.0.1 Release Candidate доступно для скачивания в Apple Developer Center, а после установки соответствующего профиля оно появляется в разделе системных обновлений в настройках.Операционная система macOS Big Sur представляет обновленный дизайн с полностью переработанным интерфейсом, начиная с окон и значков в доке, заканчивая системными звуками. Появился новый настраиваемый пункт управления, который очень похож на аналогичную функцию в iOS — он предоставляет доступ к ключевым элементам управления системой. «Центр уведомлений» переработан и получил поддержку виджетов в стиле iOS, которые доступны в нескольких размерах. Также добавились интерактивные уведомления, группирующиеся по приложениям. Браузер Safari стал работать быстрее и обзавелся стартовой страницей, которую можно настраивать с помощью обоев и различных разделов, включая списки для чтения и вкладки iCloud. «Сообщения» были также обновлены, чтобы соответствовать аналогу на iOS с поддержкой закрепленных бесед, упоминаний, ответов и Memoji. Не забыли обновить функцию поиска для ссылок, фотографий и прочего контента.