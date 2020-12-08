В скором времени Apple выпустит iOS и iPadOS версии 14.3. Компания косвенно анонсировала дату выхода этих обновлений.
Как заметил TechRadar, в описании сервиса Apple Fitness Plus на сайте Apple появилась новая информация. Теперь там указано, что этот сервис начнёт работать с 14 декабря, а для его использования потребуется установить iOS 14.3. Обычно Apple выпускает обновления iOS и iPadOS синхронно, и вряд ли на этот раз сделает исключение.
Apple пока не рассказала, какие нововведения появятся в iOS 14.3 и iPadOS 14.3, но об одном из них мы уже знаем достоверно — это поддержка сервиса Fitness+. Правда, на старте он будет работать не во всех странах мира (в России его не будет). В этих апдейтах также будут содержаться изменения, которые Apple в настоящее время тестирует на разработчиках и обычных пользователях в бета-версиях операционных систем. Например, появится поддержка формата ProRAW, изначально анонсированная для iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но временно заблокированная на них.
Fitness+ предназначен для занятий спортом в домашних условиях и будет содержать различные фитнес-программы, в том числе курируемые профессиональными тренерами. Этот сервис синхронизируется со смарт-часами Apple, а это означает, что 14 декабря также может выйти очередное крупное обновление watchOS.
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