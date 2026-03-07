Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple назвала главное преимущество Macbook Neo, и это совсем не цена

Олег

Фото: Grok

Компания Apple дала небольшое интервью на тему мартовских новинок. Основные тезисы собрал MacRumors. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, вице-президент Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон прокомментировала релиз Macbook Neo и отметила, что команда «конечно же, не идет на компромиссы в отношении дизайна», поэтому главное преимущество новинки — корпус из алюминия, а не из пластика. 

«Это была не просто переделка, это было начало с нуля, и мы не используем более дешевые материалы, это невероятный алюминий». 

Что касается цветов корпуса, то для Apple было важно, чтобы Neo «ощущался как часть семьи, но при этом обладал собственной индивидуальностью». 

Любопытно, что Apple акцентирует внимание на дизайне и материалах, умалчивая о десятке компромиссов в других вопросах — спорных спецификациях и отсутствии даже супердешевых опций. Полный список отличий от Macbook Air разных поколений мы показывали ранее в наглядной таблице, а вот здесь публиковали результаты бенчмерков. 
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
11 причин не покупать Macbook Neo, а выбрать хотя бы старый Macbook Air
Война в Иране больно ударит по ценам на технику Apple и Samsung в России
Apple не выпустила кучу гаджетов, которые давно готовы. Но мы знаем причину

Рекомендации

Рекомендации

Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере
Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+215
Gabriel
Прекрасный ноут для дома и учебы.
2 часа назад в 14:01
#