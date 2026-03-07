Apple назвала главное преимущество Macbook Neo, и это совсем не цена

Фото: Grok
Компания Apple дала небольшое интервью на тему мартовских новинок. Основные тезисы собрал MacRumors.
«Это была не просто переделка, это было начало с нуля, и мы не используем более дешевые материалы, это невероятный алюминий».
Что касается цветов корпуса, то для Apple было важно, чтобы Neo «ощущался как часть семьи, но при этом обладал собственной индивидуальностью».
Любопытно, что Apple акцентирует внимание на дизайне и материалах, умалчивая о десятке компромиссов в других вопросах — спорных спецификациях и отсутствии даже супердешевых опций. Полный список отличий от Macbook Air разных поколений мы показывали ранее в наглядной таблице, а вот здесь публиковали результаты бенчмерков.