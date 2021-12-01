



Каждый год Apple отмечает наградами лучшие и наиболее популярные подкасты за выдающееся содержание, способность увлечь аудиторию и достижения в области технического мастерства, продолжительности существования, подачи материала, саунд-дизайна и многого другого, что меняет представление о подкастинге и увеличивает его значимость во всём мире.



В списке лучших подкастов в сервисе Apple Podcasts за 2021 год представлены подкасты, объединявшие слушателей в это сложное время, полное неопределённости.





«В 2021 году подкастинг вышел на новый уровень: появились шоу, повлиявшие на нас, как никогда ранее, — сказал Оливер Шуссер, вице-президент Apple по Apple Music и Beats. — Для нас большая честь наградить талантливых авторов лучших подкастов этого года, которые заставили нас по-новому посмотреть на этот способ подачи информации. И мы рады предложить новым слушателям во всём мире познакомиться с ними, вдохновиться их работой и поддержать этих замечательных людей».

Нарративный подкаст «Пассажиры Йомей Мару». Основанная на реальных событиях захватывающая история о приключениях детей, невольно совершивших кругосветное путешествие спасаясь от гражданской войны.

Литературно-терапевтический подкаст «Базаров порезал палец». В нем доцент и психолог обсуждают героев классических литературных произведений и на их примере пытаются разобраться с проблемами и вопросами, которые актуальны по сей день.

«Закат империи». Нескучное повествование о малоизвестных событиях, персонажах и происшествиях начала 20-го века.

Подкаст-исследование «Что такое любовь?». Создатели подкаста ставят своей целью разобраться с «самым простым и сложным» чувством и вместе с экспертами обсуждают взаимосвязь любви со сном, запахами, сексом, искусством и даже магией.

Популярный подкаст в жанре true crime «Дневники Лоры Палны». Каждую неделю ведущие рассказывают реальные леденящие кровь истории убийц и маньяков, и, опираясь на факты и свидетельства очевидцев, пытаются понять мотивы злодеев.

Подкаст-диалог «Ну, па-ап!». Веселые и трогательные разговоры дочери с отцом, показывающие, что разница в возрасте почти в 40 лет не мешает живо и с интересом обсуждать мемы, искусственный интеллект, тиндер, самоопределение, культуру отмены, новую маскулинность и многое другое.

«Это вам не сказки». Ученая и школьник проверяют сказки «на прочность», пытаясь разобраться что в них правда, а что выдумка, и существует ли волшебство на самом деле.

Российская редакция Apple Podcasts подготовила для слушателей две итоговые подборки: «Лучшие новые подкасты» и «Выбор редакции» за уходящий год. Подкасты, отражающие выбор редакции, относятся к разным жанрам и предлагают качественное повествование на любой вкус. В подборку из 12 шоу вошли:Кроме того, в этом году редакция Apple Podcasts отметила подкасты о психологии, карьере и личных достижениях, современной музыке, экономике и искусстве.Подборка популярных новых шоу отражает интересы слушателей Apple Podcasts в этом году. Тематически она перекликается с глобальным трендом на самопознание, саморазвитие и заботу о себе. В топ вошли подкасты «Ты — это важно», «Спасибо, я в порядке», «Нестыдный вопрос», «Активное согласие», «Медитируй со мной», а также откровенный и личный подкаст популярного видеоблоггера Мари Новосад «Секс с Мари 18+».





